Ambiance festive : la Nocturne du Marché Saint-Cyprien est de retour !

Le célèbre Marché Saint-Cyprien lance sa nocturne de rentrée pour le plus grand plaisir des gourmets toulousains ! Rendez-vous le jeudi 9 octobre 2025 à partir de 18h00 pour une soirée conviviale au cœur de cette halle historique de la Rive Gauche.

Unique marché couvert à avoir conservé son état d’origine, Saint-Cyprien déploie une atmosphère populaire et chaleureuse pour cet événement. Les commerçants ouvrent leurs étals pour une soirée spéciale « bien manger ». Charcuteries, poissonneries, volaillers, crémeries, boucheries traditionnelles et chevalines vous attendent avec leurs meilleurs produits. En plus des dégustations gourmandes, l’ambiance sera assurée par des buvettes et un DJ, transformant le marché en un lieu de fête idéal pour l’apéritif.

Venez découvrir ou redécouvrir l’esprit authentique et festif du Marché Saint-Cyprien !

Informations pratiques

Lieu : Marché Saint-Cyprien, Place Roguet, Toulouse (Rive Gauche)

Date et heure : Jeudi 9 octobre 2025, à partir de 18h00

Tarif : Entrée libre et gratuite. Les consommations et achats auprès des commerçants sont payants.

Réservation : Non applicable pour l’entrée.

C’est le rendez-vous gourmand et festif à ne pas manquer pour cette rentrée !