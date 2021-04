Les nouvelles recommandations de la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Cette semaine, la Cinémathèque de Toulouse consacre ses recommandations sur le thème épistolaire.

Aujourd’hui sortent, chez JHR Films, deux coffrets DVD Jean-Pierre Thorn. Le premier comprend Le Dos au Mur et Faire kifer les anges, le second On n’est pas des marques de vélo et L’Âcre Parfum des immortelles. La Cinémathèque de Toulouse a toujours soutenu l’œuvre de Jean-Pierre Thorn, dont elle conserve les archives, notamment en numérisant et parfois en restaurant ses films. Elle a d’ailleurs participé à l’établissement de ces deux coffrets.

Chaque mois, LaCinetek – un site de VOD dédié aux grands films du XXe siècle dont la Cinémathèque de Toulouse est partenaire (trois films de ses collections y sont disponibles) – propose une sélection de dix films choisis autour d’une thématique. Avec des titres comme Le Corbeau, Central do Brasil, César et Rosalie ou Les Deux Anglaises et le Continent, la Sélection du mois d’avril est consacrée au thème épistolaire.

Les nouvelles du front sur Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée

Selon un adage, une image vaut mille mots. Dans le film épistolaire, au contraire, chaque mot évoque une multitude d’images. Dans le film 14-17, le réalisateur Louis Chevalier, membre du Groupe des Cinéastes Indépendants de Toulouse, utilise le pouvoir d’évocation des mots écrits pour nous faire ressentir, vivre le quotidien d’un soldat durant la Première Guerre mondiale à travers deux lettres : les combats, la mort, la peur, la bêtise, l’injustice. Un film engagé, avec une recherche visuelle et littéraire.

> https://memoirefilmiquedusud.eu/collection/item/2466-14-17?offset=1

En kiosque : comment écrire à son idole

Interpeller, attirer l’attention par une lettre parmi des centaines, des milliers d’autres lettres, tel est le défi d’une admiratrice ou d’un admirateur qui écrit à une vedette. Pour tutoyer les étoiles, la revue Pour vous liste treize erreurs à ne pas commettre. Du tact, de l’honnêteté, de la sincérité et une pointe d’imagination pour cet exercice de style : « Si rien ne vous arrive d’intéressant, inventez. La plupart des acteurs aiment les belles histoires et votre lettre peut en être une vivante ».

> https://bit.ly/3eqrjj8

Immortelle passion

La Cinémathèque de Toulouse est partenaire de l’édition DVD de quatre films de Jean-Pierre Thorn, qui sortent aujourd’hui sous forme de deux coffrets. Dans l’un de ces films, L’Âcre Parfum des immortelles, sous forme d’une lettre adressée à Joëlle, son amour disparu trop tôt, Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie pour retrouver les figures aimées et rebelles qui ont peuplé ses films, revivre les combats qui ont marqué sa vie.

Aventure épistolaire

Cette semaine, Suzy et Sam, deux enfants amoureux, s’échangent des lettres et préparent à distance leur fuite ! Les jeunes spectateurs sont invités à plonger dans cette séquence du film Moonrise Kingdom de Wes Anderson à travers un quiz sur des notions de cinéma.

> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKiqci4hqe_ihZzYUv697-q9yLRV4h3bVOaTznEfsmu5x5Qg/viewform