Altigone part en live avec DAN

L’artiste DAN ouvrira ce vendredi 23 avril la scène de Altigone part en live.

La salle est fermée au public mais les équipes s’activent en coulisses et les artistes performent sur scène. Durant le mois d’avril, trois résidences se succèdent afin de préparer leur future date de représentation à Altigone : DAN, déjà venu dans la salle lors d’une résidence en décembre ; Blue Jay, jeune artiste éclectique et envoutante ; et CANOA, groupe international fasciné par les musiques du monde. Ces trois résidences sont ponctuées d’un Facebook Live, concert de restitution 2.0.

Deux Facebook live sont déjà programmés sur la page d’Altigone (https://www.facebook.com/altigone) :

– DAN, vendredi 23 avril à 14h30

– Blue Jay, vendredi 30 avril à 14h30

DAN est un artiste auteur, compositeur et interprète. Il pratique le piano classique pendant 7 ans au Conservatoire de Toulouse avant d’intégrer la filière Musicologie Jazz de Toulouse, où il acquiert les connaissances en solfège pour composer ses premières chansons.

C’est lors d’une scène ouverte dans son lycée (le Lycée Saint-Sernin de Toulouse) qu’il réalise l’amour qu’il porte à la scène. Il découvre et ressent alors une immense joie de partager ce qu’il aime, le chant et la danse, avec les autres. »

L’univers de l’artiste mélange différents styles musicaux, du Gospel à la Soul, sans oublier le R’n’B et la Pop, avec quelques résonnances Trap. DAN s’inspire de ses plus grandes idoles : Michael JACKSON, Stevie WONDER, mais également des artistes de sa génération comme Beyoncé ou Bruno MARS.