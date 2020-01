Le Festival Cinéma Télérama de retour à Toulouse !

Partager Facebook

Une nouvelle édition du Festival de Cinéma Télérama aura lieu du 15 au 21 janvier 2020 dans les salles toulousaines comme l’ABC Toulouse par exemple.

Le prochain Festival cinéma Télérama aura lieu du 15 au 21 janvier 2020, et comme d’habitude, il vous permettra de voir ou revoir les meilleurs films de 2019 pour 3,50 euros la séance (avec le Pass Télérama à découper dans les prochains numéros). Pour cette 23e édition, 16 films ont été sélectionné par l’hebdomadaire national avec Parasite, Portrait de la jeune fille en feu, Douleur et Gloire, Le traitre, Les Misérables, Once Upon a Time…in Hollywood, Alice et le Maire, Martin Eden, Pour Sama, J’ai perdu mon corps, Le Lac aux oies sauvages, Une grande fille, An elephant Sitting Still, El reino, La fameuse invasion des ours en Sicile et Sibel.

Quatre films seront visibles en avant première :

La Bonne épouse, de Martin Provost (sortie le 4 mars 2020)

Un Fils, de Mehdi M. Barsaoui (sortie le 11 mars 2020)

La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier (sortie le 5 février 2020)

Dark Waters, de Todd Haynes (sortie le 26 février 2020)

Dans la région toulousaine, plusieurs cinéma jouent le jeu parmis les 400 dans toute la France :

Cinéma ABC Toulouse : http://abc-toulouse.fr/evenements/seances-speciales/festival-telerama-afcae-2020.html

Cinéma le Cratère : 95 Grande Rue Saint Michel 31000 Toulouse

Cinéma Jean Marais : Rue des écoles 31140 Aucamville

Cinéma L’entract : Jardin de la Mairie 31330 Grenade

L’autan place Jean Jaurès à Ramonville

cinéma Véo à Muret

Ciné’Fronton à Fronton

Studio 7 à Auzielle

Cinéma Rex à Blagnac

Cinéma le Central de Colomiers

Le Castelia à Castelginest

Le Régent à Saint-Gauden

Toute la programmation par salle : https://festivals.telerama.fr/festivalcinema