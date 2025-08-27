mercredi , 27 août 2025

Les Frères Jacquard Fêtent 10 Ans de « Jacquardie » au Bijou de Toulouse !

Toulouse, préparez-vous pour une soirée de musique et de fous rires ! Les Frères Jacquard, les rois du détournement musical, célèbrent leurs 10 ans de carrière avec un « Bestoufle » de leurs plus grands succès au Bijou les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2025 à 21h00.

Il y a dix ans, les Frères Jacquard descendaient les pentes abruptes des Cévennes avec une seule mission : partager leur passion de la musique et du détournement. Depuis, ils ont su créer un univers unique, peuplé de chansons hilarantes et de reprises décalées, fédérant une véritable communauté de « connaisseurs ».

Pour cette occasion spéciale, ils offriront un « Bestoufle » à leur public fidèle et aux futurs adeptes de la « Jacquardie ». Un pot-pourri de leurs œuvres les plus célèbres, qui promet d’être un véritable feu d’artifice de bonne humeur ! De « Still lovin’ ze sud » à « Bourvana », en passant par « Moustaki » et « Queen Cordy », il n’y aura que des « tubes label LFJ » dans ce spectacle anniversaire.

Que vous les suiviez depuis leurs débuts ou que vous ayez envie de découvrir leur univers, ce concert est un rendez-vous à ne pas manquer pour une soirée pleine de surprises, de rires et de mélodies entraînantes.

Informations pratiques :

  • Artistes : Les Frères Jacquard
  • Événement : « Bestoufle » pour les 10 ans
  • Dates : Vendredi 19 et Samedi 20 septembre 2025
  • Heure : 21h00
  • Lieu : Le Bijou, Toulouse
  • Tarifs : 20 € et 18 €
  • Billetterie : Le Bijou

