Les Fines Gueules, un nouveau restaurant aux Carmes Toulouse

Le restaurant & Bar Les Fines Gueules s’apprête à ouvrir ses portes le 7 novembre prochain dans le quartier des Carmes de Toulouse.

Toujours une bonne nouvelle l’ouverture d’une enseigne gourmande à Toulouse. Début novembre, c’est aux Carmes qu’on découvrira les Fines Gueules. Ce nouveau restaurant & Bar propose une cuisine « bistronomique » avec des plats très travaillés, de saison, avec une grande dose de créativité, d’exigence et d’imagination.

« Plus bistronomique que de comptoir, notre cuisine se veut inventive et fine, aussi bien le soir avec nos petites assiettes à partager (ou non) que le midi avec un menu du marché super frais et bien travaillé (merci le marché des Carmes, nos voisins !) La région sera mise à l’honneur, mais Les Fines Gueules ne se veut pas une énième “ambassade du sud-ouest”. Cuisines française et du monde se retrouvent dans une carte où la présentation sera aussi soignée que les saveurs » explique l’équipe de ce nouveau lieu toulousain. De quoi bien manger, sans oublier les becs sucrés. Les desserts, signés par le chef-pâtissier de la Villa Clapotis Ichem Afquir, ne seront pas en reste niveau gourmandise.

Des copains à l’origine du projet

Les Fines Gueules, c’est une bande de copains qui veut mettre tout le monde autour de sa table : les épicuriens très exigeants comme les couche-tard trop gourmands. Alexis Gonzalez & Alexandre Bressoles seront en cuisine. Chef créateur, Alexis signe la direction et l’identité de la carte. C’est en parcourant le monde et ses plus prestigieuses cuisines qu’il s’est construit une solide expérience : En Marge (Aureville près de Toulouse, 1 étoile), Minshan (Chine, 2 étoiles), La Tour d’Argent (Japon, 2 étoiles) Hédone (Toulouse, obtention 1 étoile). Alexandre a lui oeuvré dans les cuisines du Sept (Toulouse, 1 étoile), et il supervise la cuisine au quotidien, en poussant les plats encore un cran plus loin à l’aide de son équipe. Les vrais habitués feront vite sa connaissance, puisqu’ils accès à “la table du Chef”, collée aux cuisines.

Thierry de Saint-Sernin et Jacques Jany s’occupent du concept. Ces 2 là n’en sont pas à leur coup d’essai, puisqu’ils opèrent déjà ensemble au Quartier Latin, au Diago ou encore à Villa Clapotis. Leur idée pour Les Fines Gueules : une vraie cuisine de partage, un côté « festin » où chacun va aller picorer à droite et à gauche chez son voisin. Très (très) bon dans l’assiette, et très détendu dans l’esprit.

Matthis Lebel à la communication. Le joueur du Stade Toulousain, déjà associé au Domaine de Candie, a un faible pour la restauration et ne s’en cache pas. Il accompagne Les Fines Gueules sur le volet communication et les relations publiques.

La fidélité récompensée

Une fine gueule sachant reconnaître une autre fine gueule, les habitués bénéficieront de petites attentions exclusives :

– 5 réservations : votre rond de serviette à votre nom

– 10 réservations : votre couteau à votre nom

– 20 réservations : votre bouteille offerte « Cuvée des Fines Gueules » au restaurant, et la possibilité de demander « La Table du Chef », pour manger en discutant avec Alexandre et son équipe, au plus près des cuisines !

Offre limitée aux 50 premières personnes à atteindre les paliers.

En savoir plus : le site https://les-fines-gueules.fr/

Crédit photo : CP