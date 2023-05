Les fans de Pop Culture ont rendez-vous au TGS Springbreak

Partager Facebook

Le TGS Springbreak fête ses 10 ans cette année les 13 et 14 mai à la Diagora Labège, près de Toulouse.

10 piges que cet événement ravis les toulousains au début du printemps. 10 ans de rencontres, de découvertes, d’échanges et de fête pour la culture pop et geek. Le petit frère du TGS Toulouse se tiendra à Diagora – Labège les 13 et 14 mai 2023. Le salon aura lieu dans la partie Diagora et la partie Agora du Centre des Expositions et de Congrès de Labège.

Les organisateurs proposent, comme chaque année, aux visiteurs un salon de qualité sur le thème de la pop culture : manga, culture japonaise, jeux vidéo, science fiction, séries/cinéma, coplay..

Des invités

Que serait le salon sans ses innombrables invités ! Youtubers, acteurs étrangers ou français, comédiens de doublage, cosplayers, artistes, auteurs… Cette année, Le TGS Springbreak propose un panel de personnalités qui sauront ravir petits et grands. Soit Monsieur Pof, Iamblacko, Léo Techmaker, MissJirachi, mais aussi des acteurs comme Gérard Vives, Marjorie Bourgeois, David Krüger (voix de Dwayne Jonhson et Chris Pratt), Audrey Sourdive, entre autres.

Du jeu vidéo

Le jeu vidéo reste un aspect essentiel et un des thèmes appréciés du TGS Springbreak. Un espace jeux vidéo sera donc prévu sur le salon. Plusieurs associations seront présentes pour organiser des tournois ou encore pour vous permettre de tester plusieurs jeux sur diverses plateformes.

Enfin, il y aura des concerts avec Rétro Warrior Kult, MeanCatTv et Le condor.

Infos Pratiques

Les 13 & 14 mai 2023

Centre de Congrès et d’Expositions de Labège

Entrée 1 jour : 15€ / Entrée 2 jours : 25€

Infos et billetterie : https://tgs-springbreak.fr/