Les Divaskets investissent le Grand Rond

Pour finir l’année en beauté, le Théâtre du Grand Rond accueille les Divaskets avec « Les Femmes de la mythologie n’ont pas bonne presse » jusqu’au 31 décembre.

Du 27 au 31 décembre, le théâtre toulousain finit l’année avec Les Femmes de la mythologie n’ont pas bonne presse. A capella, en baskets et avec une bonne dose d’humour, les Divaskets vous propose une relecture vitaminée des récits des héroïnes de la mythologie, et redore (enfin !) leur image. Un spectacle entre théâtre, musique classique et musiques actuelles. Dimanche 31 décembre, soirée spéciale avec deux représentations et buffet à 19h30 ou 22h.

Médée, Pandore et sa boîte, Cassandre, la secrétaire narcoleptique, Ariane et sa fidèle bobine se retrouvent à l’assemblée générale de la Ligue pour la Liberté, l’Égalité, et la Reconnaissance des Femmes dans la Mythologie Grecque, Romaine, et Autres Sociétés Modernes et Anciennes (aka la LLERFMGRASMA). Un brin névrosées, les quatre héroïnes vont tenter de suivre l’ordre du jour… À l’origine des Divaskets, quatre femmes issues du monde de la musique classique qui veulent bousculer les codes et surprendre le public. Mission réussie avec ce spectacle où se côtoient Haendel et Mickael Jackson, le chant grégorien et des standards de jazz. C’est frais, c’est drôle, c’est décalé : c’est parfait pour fêter l’arrivée de la nouvelle année !

Plus d’infos : 05 61 62 14 85 – www.grand-rond.org