Éveil et Poésie : « La Pomme et le Papillon » s’installe au Théâtre de la Violette de Toulouse

Le Théâtre de la Violette invite les très jeunes spectateurs à un voyage sensoriel unique du 11 au 18 février 2026. Avec le spectacle « La Pomme et le Papillon », le cycle de la vie se raconte sans un mot, à travers une fresque visuelle et sonore d’une grande délicatesse.

Un voyage sensoriel pour les 1-6 ans

Dans ce spectacle de 25 minutes, les mots s’effacent pour laisser place à l’émerveillement. Au rythme des saisons, on suit l’incroyable métamorphose d’un petit ver sortant de sa pomme pour devenir un majestueux papillon.

C’est une véritable ode à la nature qui est proposée ici. Grâce à des mécanismes astucieux et une matière sonore envoûtante, les enfants découvrent comment chaque parcelle du vivant est reliée. De l’éclosion dans le fruit au dépôt d’un œuf sur le pistil d’une fleur, la poésie du vivant se déploie sous leurs yeux ébahis.

Un format adapté aux plus petits

Tout a été pensé pour respecter le rythme des jeunes enfants : une durée courte, une immersion visuelle captivante et plusieurs horaires de séances pour s’adapter aux siestes et aux emplois du temps des familles.

Infos Pratiques