Les Chevaliers du Zodiac s’invitent au CGR Blagnac

Les samedi 27 et dimanche 28 mai, le CGR Blagnac organise un weekend autour des Chevaliers du Zodiaque.

Après la précédente édition de « La Séance de l’Otaku » sur le thème « Final Fantasy » ; le Cinéma CGR Blagnac et l’association Free Game vous proposent cette fois-ci un weekend dédié à l’univers Saint-Seyia, Chevaliers du Zodiaque.

Profitant de la sortie du nouveau Chevaliers du Zodiaque le 24 Mai 2023 ; ce salon se déroulera le weekend du Samedi 27 et Dimanche 28 Mai, avec au programme : nombreux stands dans le hall, des invités, dédicaces, concours, jeux de plateaux, free gaming, photocall, cosplay, etc…. et en salle le nouveau Chevaliers du Zodiaque qui sera à l’affiche ; la ressortie du précédent « Chevaliers du Zodiaque – Les Chevaliers du Sanctuaire », des quizz Kahoot avec dotations, et chaque jour un ciné-concert.

Pour l’occasion, le CGR accueille de nombreux invités comme Arnaud Dollen, scénariste de la BD Saint Seiya Time Odyssey, Alexandre Goube auteur du livre « Agir et Penser comme un chevalier du Zodiaque », le chanteur et animateur Francky Spike et le youtubeur sportif Tisoy Levand.

Infos : https://www.cgrcinemas.fr/evenements/5370-week-end-chevaliers-du-zodiaque