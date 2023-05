Immersion dans l’art au Centre Commercial Blagnac

Partager Facebook

Avec Immersive Art, le Centre Commercial Blagnac propose, du 26 mai au 3 juin, une immersion ludique dans le monde de l’art.

Une plongée à la découverte de l’Immersive Art, c’est l’invitation inédite et originale proposée par le centre Blagnac du 26 mai au 3 juin prochains. Hologrammes, cube immersif à 360° et lights painting vont transporter les visiteurs vers de nouvelles dimensions et sensations !

Mode d’expression artistique à succès, les concepts d’art immersif placent le visiteur au cœur de l’espace et de la création. Toute la magie futuriste, permise grâce aux techniques du mapping vidéo, du digital design ou encore de la réalité virtuelle, opère pour emmener le spectateur et lui faire vivre une expérience interactive entre images, mouvements et sensations.

Durant 8 jours, le centre Blagnac va ainsi se transformer en véritable galerie d’art immersive autour de 3 expériences différentes et de 3 espaces conçus spécialement pour l’événement. Ce dispositif est non seulement une première pour le centre mais aussi pour un centre commercial.

Une idée de sortie ludique, ouverte à tous les publics, à l’approche du dernier week-end prolongé du printemps !

Plus d’infos : blagnac.klepierre.fr