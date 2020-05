Les Championnats de France d’Athlétisme à Albi en septembre

Partager Facebook

Vendredi dernier, la Fédération Française d’athlétisme a confirmé que les championnats de France 2020 auront lieu à Albi le 12 et 13 septembre.

Pour la troisième fois, Albi organisera les Championnats de France d’athlétisme les 12 et 13 septembre pour le centenaire de la FFA. Les modalités et la configuration des épreuves ne sont pas encore totalement dévoilées mais on sait déjà que les épreuves de demi fond ne peuvent pour l’instant pas être disputées. Il faudra tenir compte des derniers mesures gouvernementales pour participer à cette édition. Quant à la présence d’un public, rien n’est confirmé pour l’instant.

📅 La Fédération Française d'Athlétisme présente son nouveau calendrier national des compétitions 2020



👉 https://t.co/6lK6Bcpae2 pic.twitter.com/wAajqGiYAA — FFA (@FFAthletisme) May 15, 2020

C’est tout le calendrier national qui est bouleversé :

29 août : Championnats de France du 10 000 m à Pacé

5-6 septembre : Coupe de France des spécialités à Lyon-Parilly

12-13 septembre : Championnats de France Espoirs et Elite à Albi (précédée de l’Assemblée Générale de la FFA, le 11 septembre)

13 septembre : Championnats de France d’Ekiden à Liévin

19-20 septembre : Championnats de France d’épreuves combinées à Aubagne

20 septembre : Championnats de France de Semi-Marathon aux Sables d’Olonne

27 septembre : Championnats de France de Course en Montagne au Dévoluy

3-4 octobre : Championnats de France de Trail à Gap

4 octobre : Championnats de France de 10 km à Saint-Omer

4 octobre : Challenge National des Ligues à la Marche à Saran

10-11 octobre : Championnats de France de 24 heures à Vierzon

17-18 octobre : Championnats de France Cadets-Juniors à Lens

24-25 octobre : Challenge National Equip’Athlé Minimes à Dreux

25 octobre : Championnats interclubs nationaux (à Grenoble) et promotion (à Niort) Cadets-Juniors-Espoirs – Annulés

25 octobre : Championnats de France de Marathon à Rennes

25 octobre : Critériums nationaux des 20 et 50 km marche (lieu à confirmer

25 octobre : Championnats de France de Marche Nordique à Chamarande

31 octobre : Coupe de France des Ligues Minimes

31 octobre : Championnats de France de Grand Fond de Marche à Château-Thierry