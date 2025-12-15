Jeune Lion, le porte-parole de la New Wave africaine, en concert à La Cabane de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le phénomène du rap ivoirien, Jeune Lion, s’apprête à marquer la scène toulousaine. L’artiste, figure montante de la New Wave africaine, sera en concert à La Cabane de la Halle de la Cartoucherie le dimanche 5 avril 2026 à 20h00.

Originaire de Côte d’Ivoire, Jeune Lion se distingue par une voix unique et un univers hybride puissant. Son art mêle l’esthétique sacrée, la réalité urbaine contemporaine et des ambitions dorées, créant un mélange détonant d’afro-urban, de trap mystique et de chants habités, sublimé par des visuels marquants.

Fort de plus de 180 000 auditeurs mensuels, Jeune Lion s’est imposé comme une référence de la nouvelle scène rap ivoirienne. Après une tournée 2024 très remarquée, incluant deux dates parisiennes sold out à La Place, l’artiste prépare activement la sortie de son prochain projet, intitulé Babylone Brûle.

Ce nouveau chapitre s’accompagne d’un défi scénique ambitieux : le Babylone Brûle Tour qui traversera la France en 2026. L’étape toulousaine est l’occasion de découvrir en live l’énergie et la profondeur de cet artiste qui redéfinit les frontières du rap francophone.

Informations Pratiques – Jeune Lion à La Cabane