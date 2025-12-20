L’Écran Magique : la magie du numérique décortiquée à la Médiathèque du Grand M

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Médiathèque du Grand M propose un spectacle étonnant et didactique pendant les vacances : L’Écran Magique, imaginé et interprété par Guillaume Hoenig de la Compagnie La Ménagerie. Rendez-vous est pris le mardi 30 décembre 2025 à 15h00.

Guillaume Hoenig est un magicien pas comme les autres, car il a une ambition singulière : ne pas bluffer ses spectateurs, mais plutôt révéler les secrets. C’est décidé, il va décortiquer un à un les tours de magie qui nous font croire à la vie sur nos écrans quotidiens.

Le spectacle propose un voyage fascinant à travers le temps et la technique. Il commence par les illusions d’optique réalisées par les hommes préhistoriques, nous emmène dans les foires du XIXe siècle pour explorer les machines optiques d’époque, et s’achève par la réalisation d’un tour de magie inspiré de ce qui s’opère dans les studios contemporains. Mais attention, c’est souvent lorsqu’on pense tout savoir qu’une illusion parvient à nous surprendre !

D’une durée de 40 minutes, ce spectacle est accessible à partir de 6 ans et est une excellente manière d’éveiller l’esprit critique du jeune public face aux images. L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

Informations Pratiques – L’Écran Magique