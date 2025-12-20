Bigflo et Oli : Le retour des « enfants du pays » pour 5 dates historiques au Zénith

C’est l’annonce que tous les fans toulousains attendaient. À l’occasion de la sortie de leur nouvel opus intitulé Karma, les frères Bigflo et Oli ont choisi de célébrer cet événement chez eux, à Toulouse. Ce n’est pas un simple concert mais une véritable résidence que les deux artistes s’apprêtent à entamer au Zénith Toulouse Métropole avec cinq dates exceptionnelles réparties sur les mois d’avril et mai 2026.

« Karma » : Un nouvel album sous le signe de l’introspection

Après le succès phénoménal de leurs précédents projets, ce nouvel album Karma marque une étape charnière dans la carrière du duo. Si l’on retrouve la verve et l’énergie qui ont fait leur renommée, ce disque semble porter une dimension plus introspective et spirituelle. Bigflo et Oli y explorent les thèmes du destin, des cycles de la vie et de leur rapport à la célébrité, tout en conservant leur talent inné pour raconter le quotidien avec une justesse désarmante.

Revenir à Toulouse pour présenter cet album est un choix symbolique fort. Pour les deux frères, chaque passage au Zénith est un retour aux sources, un moment de partage unique avec un public qui les soutient depuis leurs premiers pas dans les MJC de la région.

Un rendez-vous immanquable à la maison

Ces cinq représentations s’annoncent d’ores et déjà comme des moments de communion intense. Le show, conçu autour de l’univers visuel et sonore de l’album Karma, promet des scénographies innovantes et des surprises dont les deux frères ont le secret lorsqu’ils jouent « à la maison ».

Informations Pratiques – Bigflo et Oli au Zénith