Le Noël d’Astérion : Magie et Machines géantes à La Halle de la Machine

La Halle de la Machine se pare de ses habits de fête pour les vacances, proposant Le Noël d’Astérion du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026. Pour la dernière fois, le Minotaure Astérion sera accompagné de la majestueuse jument-dragonne Long Ma, promettant des moments de magie inoubliables.

La Halle sera ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00 pendant cette période, à l’exception des jeudis 25 décembre et 1er janvier. Exceptionnellement, elle ouvrira également les lundis 22 et 29 décembre.

Voyages, Contes et Adieux à Long Ma

Les visiteurs auront l’ultime occasion de voir Long Ma à la Halle avant qu’elle ne s’envole vers de nouvelles aventures. Les voyages à dos de Minotaure Astérion se tiendront sur la Piste des Géants jusqu’à la tombée du soir, sous le regard attentif de la jument-dragonne, qui s’éveille au son des instruments et des machines musicales du bestiaire mécanique.

En parallèle, les Contes d’Hiver et Variés seront contés par les Véritables Machinistes, deux sessions gratuites et en accès libre étant prévues chaque jour à 15h30 et 17h15. Une attention particulière est donnée à l’accessibilité : ces contes seront traduits en Langue des Signes Française (LSF) les samedis 20 et 27 décembre à 17h15.

Déjeuner Spectacle et Animations

Pour une expérience complète, le Déjeuner de Noël des Petites Mécaniques est proposé tous les jours d’ouverture. Ce repas-spectacle, servi avec fantaisie par d’étonnantes machines actionnées par les Machinistes, garantit un Noël joyeux et renversant (sur réservation uniquement).

Les festivités sont complétées par :

Des visites guidées en LSF les samedis 20 et 27 décembre, à 11h et 15h.

La présence quotidienne du Manège Carré Sénart pour des rondes imaginaires.

Une pause gourmande à la Bouvette de Noël (gaufres, crêpes, chocolat chaud).

Informations Pratiques – Le Noël d’Astérion