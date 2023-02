Le X-Wing, vaisseau mythique de Star Wars, atterrit à Toulouse !

Partager Facebook

Et si vous montiez dans le vaisseau mythique de la saga Star Wars ? L’Aerosocopia de Toulouse propose de découvrir le X-Wing Starfighter pendant les vacances…Ah oui, il est en Lego !

Les fans d’une Galaxie lointaine, les Jedi comme les padawan, les chasseurs de la Rebellion comme les néophytes, il faudra se rendre à l’Aeroscopia de Toulouse pendant les vacances. Entièrement construit en Lego, le vaisseau X-Wing Starfighter de l’univers Star Wars, piloté par Luke Skywalker, prend place dans la collection d’avion du musée.

Plus vrai que nature !

Ce chasseur stellaire grandeur nature est constitué de 1 584 900 briques. Mesurant 10m × 10m, pour 3,4 tonnes, il aura fallu 1 750 heures de construction pour que ce vaisseau légendaire voie le jour. Pour le musée c’est une belle aventure dans l’esprit de l’exposition : « Avec l’arrivée du X-Wing en briques Lego, nous désirons mettre en avant un volet plus ludique de l’aviation. Cette saga, relevant de la science-fiction et plus particulièrement du Space Opera, suscite de nombreuses réflexions sur l’histoire, les stratégies militaires et les technologies du futur. De plus, le célèbre réalisateur Georges Lucas s’est fortement inspiré de l’aviation militaire pour concevoir le X-Wing, ainsi que la célèbre Bataille de Yavin qui amena à la destruction de l’Étoile de la Mort ». Une expérience unique !

En parlant d’expérience unique, l’Aeroscopia propose une plongée dans aéronautique passée, présente et future.

Bref, les passionnés de l’univers Star Wars, des briques Lego, et de l’aéronautique peuvent s’installer aux commandes du X-Wing durant les vacances scolaires (tous les jours) et les week-ends (hors vacances scolaires) de 13 h à 18 h.

Plus d’infos : https://www.aeroscopia.fr/