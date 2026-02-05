Le Vent des Signes : Une immersion sonore entre tradition Touarègue et électronique avec « Aẓel – Corridor »

Avis aux amateurs d’expériences sonores hors normes ! Le jeudi 12 février 2026, le théâtre Le Vent des Signes vous convie à une soirée double placée sous le signe de l’exploration et du voyage intérieur. Avec Aẓel et Corridor, préparez-vous à voir vos repères vaciller.

Aẓel : Le souffle de l’Anzad

Le projet Aẓel (« air de violon ») est le fruit d’une recherche ethnomusicologique passionnante menée au Niger par Anouck Genthon. Au cœur de cette performance : l’anzad, une vièle monocorde traditionnellement jouée par les femmes touarègues. Entre respect d’une culture millénaire et réinterprétation contemporaine, cette pièce nous fait découvrir un son rare, brut et profondément signifiant.

Corridor : Un voyage aux frontières du son

En seconde partie, Annabelle Playe nous entraîne dans son Corridor. Ici, la musique devient un espace de passage, un territoire liminal où l’électronique expérimentale flirte avec le drone et le noise.

C’est une expérience physique :

Immersion hypnotique pour déconnecter du réel.

Montées de tension brutales pour bousculer les sens.

Décélération et submersion pour une transformation sonore totale.

Que se passe-t-il lorsque nos repères s’effacent dans ce couloir sonore ? C’est toute la question posée par cette performance radicale et envoûtante.

Infos Pratiques

Quoi ? Aẓel (Anouck Genthon) + Corridor (Annabelle Playe)

Où ? Le Vent des Signes, Toulouse (Quartier Saint-Cyprien)

Quand ? Jeudi 12 février 2026 à 19h00

Tarifs : Entre 8 € et 10 €

Réservation : sur le site du Vent des Signes