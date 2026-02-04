Évasion Givrée : Les « Contes Inuits » débarquent à Altigone !

Partager Facebook

Besoin de fraîcheur et d’évasion ? Le mercredi 11 février 2026, l’espace Altigone (Saint-Orens) vous propose une parenthèse magique au cœur du Grand Nord. Avec « Contes Inuits : Aux origines du monde », la Compagnie Sputnik invite petits et grands pour un voyage poétique sur les traces des légendes polaires.

Un voyage sensoriel au cœur de l’Arctique

Porté par Marion Raievski, elle-même née au Groenland, ce spectacle est bien plus qu’une simple lecture : c’est une immersion. Sur scène, l’interprète incarne la parole inuit au son de la Sansula, un piano à pouce dont les notes cristallines évoquent le craquement de la glace et les pas feutrés du renard polaire.

Le décor, sublimé par des projections vidéo et des illustrations signées Sara McLaren, recrée l’ambiance chaleureuse des veillées traditionnelles. Là-bas, hommes et animaux parlent la même langue, et les esprits dansent sous les aurores boréales.

Plus qu’un spectacle, une rencontre

Conçu pour les enfants dès 3 ans, ce moment de 45 minutes se prolonge par un temps d’échange. Les spectateurs pourront discuter avec l’artiste pour approfondir leur découverte de la culture inuit, de leurs croyances et de leur lien unique avec la nature.

Le saviez-vous ? Les Inuits utilisent les contes depuis des générations pour transmettre leur sagesse durant les longues nuits d’hiver. Une tradition orale fascinante à découvrir aux portes de Toulouse.

Infos Utiles

Date : Mercredi 11 février 2026 à 15h15

Lieu : Altigone (Saint-Orens-de-Gameville)

Durée : 45 minutes

Public : À partir de 3 ans

Tarifs : Adultes : 8 € / 10 €

Enfants (-12 ans) : 6 €

Réservation : sur le site de Altigone