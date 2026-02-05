Humour noir et fils coupés : « La Mort Grandiose des Marionnettes » s’installe à Pibrac !

Attention, spectacle culte ! Le vendredi 6 février 2026, le Théâtre Musical de Pibrac accueille un succès planétaire qui bouscule tous les codes : Famous Puppet Death Scenes. Un chef-d’œuvre d’inventivité venu tout droit du Canada, conçu par la troupe audacieuse des Old Trout Puppets.

Un jeu de massacre irrésistible

Oubliez tout ce que vous savez sur les marionnettes. Ici, on ne parle pas de spectacle pour enfants, mais d’une danse macabre pour adultes où l’absurde le dispute au génie. Durant la soirée, une succession de saynètes tragiques et délirantes met en scène des marionnettes vouées à une fin certaine, mais toujours farfelue.

Héros d’un jour ou méchants pathétiques, ces personnages rendent leur dernier soupir dans une esthétique époustouflante. Entre humour noir, satire et virtuosité scénique, ce spectacle explore la finitude avec une légèreté dévastatrice.

Pourquoi c’est immanquable ?

Un succès international : Acclamé sur les scènes du monde entier, c’est une occasion rare de voir cette création près de Toulouse.

Un avertissement savoureux : La troupe prévient avec malice que le spectacle contient des scènes de « cruauté inutile envers des objets inanimés » et des « marionnettes dénudées très sexy ». Âmes sensibles, vous voilà prévenues !

La virtuosité canadienne : Une inventivité visuelle à couper le souffle servie par une troupe au sommet de son art.

Infos Pratiques

Quand ? Vendredi 6 février 2026 à 20h30

Où ? Théâtre Musical de Pibrac (TMP)

Public : Spectacle pour adultes et adolescents

Tarifs : Normal : 25 €

Réduit : 22 €

Coup de cœur : 18 €

Enfants (-12 ans) : 12 €

Réservation : sur le site du Théâtre Musical de Pibrac