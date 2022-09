Le Triathlon des Roses, ce dimanche 25 septembre à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 25 septembre, le Triathlon des Roses a lieu à Toulouse. Le but étant de récolter des fonds pour la recherche sur les cancers du sein.

Organisé par la Fondation ARC, le Triathlon des Roses s’impose comme une course solidaire dédiée aux femmes, dont le but est de lever des fonds pour la recherche sur les cancers du sein. Le dimanche 25 septembre à Toulouse (Les Argoulets), des centaines de participantes s’élanceront pour relever un véritable défi sportif autour d’un parcours mêlant natation, cyclisme et course à pied. Cette nouvelle édition sera parrainée par Denis Brogniart, animateur de l’émission Koh-Lanta. Cet événement populaire se doublera cette année, pour la première fois, d’un challenge inter-entreprises.

Avant d’être un défi sportif, le Triathlon des Roses est un incroyable rendez-vous solidaire et festif. Précédant de quelques jours la campagne annuelle d’information en faveur du dépistage précoce et de la lutte contre les cancers du sein « Octobre Rose », il poursuit 2 objectifs : récolter des fonds pour soutenir la recherche sur les cancers du sein et informer sur les avancées de la recherche.

Le défi proposé par la Fondation ARC sera une nouvelle fois à la hauteur de ses ambitions. Les participantes enchaîneront ainsi 3 disciplines, en solo ou par équipe : natation (100 m à Toulouse), vélo ( 6 km à Toulouse) et course à pied ( 2 km à Toulouse). Pour les aider à aller au bout de leurs efforts, des kinés seront présents et prodigueront des massages aux athlètes, afin de les aider à récupérer.

Une course ouverte à toutes !

Le Triathlon des Roses est une course aux distances accessibles à laquelle toutes les femmes peuvent participer. Toutefois, pour prendre le départ, les participantes de l’édition parisienne doivent collecter un minimum de 300 € en individuel et de 500 € en équipe, reversés à des programmes de recherche sur les cancers du sein. À Toulouse, les frais d’inscription s’élèvent à 50 € par personne, eux aussi reversés à la recherche sur le cancer.

Inscriptions ouvertes pour le Triathlon des Roses sur la page https://toulouse.triathlondesroses.fr/