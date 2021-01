Le Triathlon de Toulouse à la rentrée 2021 !

Partager Facebook

Le Triathlon de Toulouse fera son retour sur la base de loisirs de La Ramée les 11 et 12 septembre 2021.

Après une année difficile, le Triathlon de Toulouse pourra enfin revenir à la Ramée à la rentrée 2021 avec son lot de nouveautés en plus des épreuves reines de la disciplines.

Au programme, les triathlons masculin et féminin individuels ou en relais avec pour la première fois un relais mixte (2 à 3 personnes par équipe pour la distance S). Plusieurs distances aussi avec la taille M (Natation1.5 km, Velo39.5 km course 10 km ), S ou encore XS. Les Swimrun sont de retour avec le format S et XS soit des courses à deux sur des distances rapides sans vélo. Enfin, nouveauté, l’Aquathlon Jeunes.

Rendez-vous en février 2021 pour le début des inscriptions : http://www.triathlondetoulouse.com/