Le Toulouse Olympique salué en Angleterre !

Le Toulouse Olympique est au coeur de la « French Renaissance » et est salué par les britanniques pour leur saison remarquable avec plusieurs cadres nommés dans différentes catégories.

Forts d’une année riche en succès, les clubs français de rugby à XIII suscitent un véritable sentiment de ‘French Renaissance’ outre-manche et renforcent la visibilité du sport au niveau européen. Les performances du Toulouse Olympique et des Dragons Catalans, qui ont remporté deux League Leaders’ Shields (meilleures équipes de la saison régulière) et atteint la finale de leurs championnats respectifs, ont été saluées par ‘League Express’.

Le prestigieux hebdomadaire anglais vient de dévoiler le Rugby League Yearbook 2021 – 2022 et a lancé leur Readers’ Poll 2021, qui demande à ses lecteurs et aux amateurs de rugby à XIII de voter pour ceux qui ont marqué l’histoire du sport cette année.

Sylvain HOULES parmi les 5 personnalités de l’année

Auteur d’une saison historique qui permettra au TO XIII d’évoluer en Super League en 2022, le coach Olympien Sylvain HOULES figure parmi les 5 personnalités de l’année du Rugby League Yearbook 2021/2022.

Une récompense amplement méritée pour le Tarnais qui a pris les rênes du TO en 2014, et qui a depuis fait gravir les échelons au club de la Ville Rose. Commençant par un doublé Coupe de France/Championnat de France l’année de sa prise de fonction (2014), il a permis au club d’être promu dans les championnats anglais de League One (3e division) et Championship (2e division) malgré une saison 2020 annulée pour cause de pandémie de Coronavirus.

Accompagné par Sam TOMKINS (Dragons Catalans), Kevin NAIQAMA (Saint Helens), Jordan ABDULL (Hull KR) et Jodie CUNNINGHAM (Saint Helens – Woman of Steel), Sylvain HOULES peut savourer cette distinction car il est le seul Français et le seul coach à figurer dans cette liste.

Le TO nommé dans la catégorie ‘Meilleur Club de l’année’ du Readers’ Poll

En atteignant la Super League, Sylvain HOULES permet au Toulouse Olympique de devenir le premier club Français à être promu sur le terrain au plus haut niveau de rugby à XIII européen. ‘League Express’ a reconnu cet exploit et a sélectionné le TO parmi les 5 clubs qui ont marqué le rugby à XIII cette année. Il fait face aux vainqueurs de la Super League St Helens et les finalistes des Dragons Catalans, à son adversaire lors de la finale de Championship, les Featherstone Rovers, et enfin les Barrow Raiders pour leur saison en League One.

Sylvain HOULES nommé ‘Meilleur Coach de Championship de l’année’ du Readers’ Poll

Outre le classement des personnalités de l’année, l’entraîneur du TO a également reçu une nomination de Meilleur Coach de Championship de l’année, faisant face à James Webster, qui a mené les Featherstone Rovers en finale du championnat, Gary Charlton de Whitehaven, Simon Grix des Halifax Panthers et Craig Lingard des Batley Bulldogs.

Johnathon FORD nommé dans la catégorie ‘Meilleur joueur de Championship de l’année’ du Readers’ Poll

Le capitaine du TO Johnathon FORD a lui aussi été reconnu par League Express pour ses qualités de meneur de jeu. Tout au long de la saison, Johno a été un véritable métronome du jeu Olympien et soutien au coach afin de renforcer la cohésion de l’équipe, ce qui a fait la force du TO.

Les votes sont ouverts jusqu’au 23 décembre

Les supporters du TO ont jusqu’au 23 décembre pour voter pour les catégories ‘Club de l’année’, ‘Coach de Championship de l’année’ et ‘Joueur de Championship de l’année’ en se rendant sur cette plateforme : https://totalrugbyleague.limequery.com/786769?lang=en