Le Toulouse Olympique reste invaincu à domicile

Après un mois sans jouer à domicile le TO XIII s’est imposé avec la manière, face aux London Broncos sur le score de 52-0 !

La première mi-temps débute avec un bras de fer intense où la défense anglaise est bien en place. C’est Robin BROCHON qui débloque la situation au bout de la 11e minute de jeu suite à une percée d’Anthony MARION. Jake SHORROCKS transforme, 6-0. Les deux formations se neutralisent de nouveau avec des chaines allant à leurs termes, mais dans le dernier quart d’heure les Toulousains accélèrent et creusent l’écart. Josh RALPH et Guy ARMITAGE trouvent la faille et portent la marque à 18-0 après les transformations de Jake SHORROCKS. Score à la mi-temps, 18-0.

Le deuxième acte est plus débridée, dès la 43e minute ARMITAGE inscrit son doublé, 24-0. La machine Toulousaine est lancée car 5 nouveaux essais seront inscrits. Avec les doublés de Reubenn RENNIE et d’Eloi PELISSIER. À cela s’ajoute l’essai de Josh RALPH qui, lui aussi, y va de son doublé. Les hommes de Sylvain HOULES restent impeccables en défense jusqu’au bout. Coup de sifflet final, 52-0 !

Une très bonne prestation tant offensive que défensive ! Le Toulouse Olympique reste invaincu sur sa pelouse et enregistre donc un nouveau « clean sheet », le troisième cette saison ! Une bonne réaction du groupe Olympien après la déconvenue à Sheffield qui doit désormais regarder outre-manche pour les deux prochains mois. En effet les Français enchaineront 4 déplacements de suite avant de retrouver son antre d’Ernest Wallon le 3 juin prochain face à Halifax. Prochaine échéance, le premier déplacement de cette série, à Keighley le 15 avril prochain.