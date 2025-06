Le Toulouse Frivole de Madame Rose : Une Visite Guidée Insolite et Déjantée tout l’Été !

Partager Facebook

Toulouse, si vous pensiez tout connaître de l’Histoire de la Ville Rose, préparez-vous à être surpris ! Embarquez pour un voyage dans le temps audacieux et pétillant avec « Le Toulouse frivole de Madame Rose », une série de visites guidées uniques qui vous plongeront dans l’effervescence du XIXe siècle.

Oubliez les parcours touristiques classiques ! Cette visite immersive vous propose d’explorer le Toulouse des années 1880 aux côtés de Madame Rose, une patronne de maison close qui n’a pas la langue dans sa poche. Votre guide conférencière incarne, en costume d’époque, cette « marchande d’amour » comme elle aime se définir, pour une expérience interactive et pleine d’anecdotes croustillantes.

À l’heure où la modernité et le chemin de fer transforment la ville, Madame Rose vous invite à flâner avec elle dans les rues du quartier Saint-Georges. Elle vous parlera de son activité, bien sûr, mais aussi de la vie bouillonnante de ce Toulouse en pleine mutation : la percée de la rue Alsace-Lorraine, l’arrivée de l’électricité, l’émergence des grands magasins, et les loisirs des habitants, des plus nobles aux plus fripons.

Pourquoi vous ne devez pas manquer cette visite ?

Découvrez le Toulouse Belle Époque : Un aperçu fascinant de la modernité naissante, des loisirs, des plaisirs et des secrets de la vie toulousaine du XIXe siècle.

Une Visite Interactive et Amusante : Ponctuée d'anecdotes croustillantes et de révélations surprenantes, cette balade historique est tout sauf ennuyeuse !

Une Guide Conférencière Inoubliable : Accompagnez d'une professionnelle diplômée qui se glisse avec brio dans la peau d'un personnage haut en couleur, pour une immersion totale.

Infos Pratiques :

Dates : Dimanche 22 juin 2025 : de 10h30 à 12h00

Vendredi 11 juillet 2025 : de 18h00 à 19h30

Vendredi 18 juillet 2025 : de 10h30 à 12h00

Dimanche 27 juillet 2025 : de 10h30 à 12h00

Dimanche 10 août 2025 : de 10h30 à 12h00

Vendredi 15 août 2025 : de 10h30 à 12h00

Vendredi 22 août 2025 : de 10h30 à 12h00

Tarifs : Tarif Adulte : 15€

Tarif Réduit (Étudiants, sur justificatif) : 10€

Tarif Jeunes (12 à 17 ans) : 7€

Tarif Enfant (- 11 ans) : Gratuit

Réservations : La réservation en ligne est obligatoire et les places sont limitées. Ne tardez pas à réserver votre créneau pour cette expérience unique !