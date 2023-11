Le Toulouse Beer Fest de retour ce mois de novembre

Partager Facebook

Pour sa 5e édition, le Toulouse Beer Fest s’installe le 12 novembre aux Minimes pour mettre en avant les brasseries artisanales d’Occitanie et d’ailleurs.

Après une édition 2021 réussie avec plus de 2000 visiteurs, le Toulouse Beer Fest revient avec une 5e édition à la Maison de la Pétanque aux Minimes. Sur 1700m2 couvert, les organisateurs souhaitent faire connaitre le travail des brasseurs d’Occitanie, et d’ailleurs, au public et professionnels dans une ambiance familiale et conviviale.

Les brasseries artisanales se multiplient depuis plusieurs années en France et dans la région. Les amateurs de Houblons cherchent de plus en plus de la qualité mais aussi des bières responsables et locales. La passion pour la bière des français n’est plus à démontrer avec 2 300 brasseries en France en 2021 soit quatre fois plus qu’en 2014. 21 millions d’hectolitres sont consommés par an en France soit 32L par habitant. Et, bonne nouvelle, 70% des bières consommées sont françaises.

Une journée autour de la bière

Pour cette 5e édition, plus de 30 brasseurs de la région, et pas seulement, feront découvrir plus de 200 bières différentes à travers des dégustations et de la vente à emporter. Ce sera aussi le lieu pour les professionnels, que ce soit les cavistes, les distributeurs, les restaurateurs et tant d’autres.

Ce n’est pas tout ! La journée sera animée grâce à un concert de Trio Olaria, la musique de DJ Moogly ou encore des parties de pétanque. Alors on se donne rendez-vous autour d’une, ou plusieurs, des 200 bières proposées du Toulouse BEER Fest 2023.

Infos : www.toulousebeerfest.fr