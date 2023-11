NILS FRAHM en concert à Toulouse

Partager Facebook

REGARTS organise le concert de NILS FRAHM à la Halle aux Grains Toulouse le 18 novembre prochain !

Lorsque l’on évoque la frontière entre la musique classique et la musique électronique, aucun autre nom n’est plus évocateur que celui de Nils Frahm, pianiste, producteur et compositeur installé à Berlin.

Sa manière atypique d’approcher un instrument séculaire, joué de manière contemplative et intime, ses ambiances sonores faites de textures et d’electronica atmosphérique ont conquis de nombreux fans à travers le monde. Ses multiples concerts et tournées autour du globe ont renforcé sa réputation en tant que musicien exceptionnel mais aussi de fascinant performeur live.

Nils Frahm propose des projets ambitieux. Retournant sur scène pour la première fois depuis 2019, il présente une toute nouvelle musique oscillant entre l’expérimental, l’ambiant et l’électronique. Ne le manquez pas à Toulouse le 18 novembre 2023 !

NILS FRAHM

Halle aux Grains

18 novembre prochain

Billetterie 42€

Réservations : https://www.seetickets.com/fr/d/event/nils-frahm/halle-aux-grains/9490903