Le TO XIII signe Matthew RUSSELL

Le Toulouse Olympique enregistre le renfort du puissant ailier international écossais Matthew RUSSELL, qui compte plus de 100 matchs au plus haut niveau Européen.

Si c’est avec son club formateur, Wigan, puis avec Hull FC que ‘Matty’ a fait ses premiers pas en Super League au début des années 2010, c’est sous les couleurs de Warrington, où il a passé 4 saisons entre 2014 et 2017 et joué près d’une centaine de matchs (dont les finales de Cup et de Super League en 2016), qu’il atteint le niveau qu’on lui connait.

Le solide ailier est ensuite allé apporter sa contribution au projet de Toronto, qu’il a aidé à monter dans le championnat référence en Europe, avant de rejoindre les Leigh Centurions cette saison.

Sur le plan international, il est de toutes les compétitions disputées par le XIII de l’Ecosse depuis une décennie, et notamment les Coupes du Monde 2013 et 2017.

Avec cette nouvelle aventure qui se prépare, l’expérience du très haut niveau de Matty ne pourra être que bénéfique au TO.