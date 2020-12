Le TO XIII signe Andrew DIXON jusqu’en 2022

Partager Facebook

Comme expliqué par le Président SARRAZAIN lors de l’émission live diffusée sur la page Facebook du club vendredi, Andrew DIXON (106 matchs de Super League à son actif), libre de tout contrat, rejoint les Bleus et Blancs.

Formé à St Helens, le seconde ligne anglais compte 218 matchs au sein des compétitions anglaises, dont plus de 60 matchs de Super League en 4 saisons sous le maillot des Saints. Il poursuit sa carrière au plus haut niveau Européen à Salford, avec près de 40 rencontres en deux ans.

Il termine ensuite 2015 et 2016 comme leader de Championship (deuxième échelon) sous les couleurs de Leigh, et participe activement à la montée des Centurions en première division la deuxième année.

A l’exercice suivant, le natif de Manchester cède aux sirènes de l’exotisme et préfère rejoindre le Canada pour participer au développement de la discipline Outre-Atlantique via le projet de Toronto. Une saison en League One, deux en Championship (terminée en tête du championnat à chaque fois) et le voilà de retour en Super League.

Après le coup d’arrêt du ‘Wolfpack’ Canadien, le puissant avant se lance, à 30 ans, un nouveau défi en arrivant sur les bords de la Garonne pour deux saisons.

Andrew connaitra-t-il une nouvelle promotion en Super League avec son troisième club consécutif ? C’est ce que le TO espère de son côté.