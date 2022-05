Le TO signe Nathan PEATS

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique est heureux d’annoncer la signature du talonneur expérimenté Australien Nathan PEATS, avec effet immédiat et jusqu’à fin 2023.

Nathan a débuté sa carrière professionnelle en 2011 avec les South Sydney Rabbitohs, il y disputera 55 matchs et inscrira 24 points. En 2013, il rejoint les Parramatta Eels où il croisera notamment ses néo-coéquipiers Corey NORMAN et Daniel ALVARO. Enfin, en 2016 il rejoint les Gold Coast Titans et jouera 69 rencontres, il prendra part notamment aux 3 matchs du State Of Origin 2017 (championnat phare des provinces australiennes) avec les New South Wales Blues. Sa carrière en Australie prendra fin en 2021.

Le natif de la banlieue de Sydney s’envole pour l’Europe et la Super League, qu’il découvrira avec l’effectif des Centurions de Leigh mais aussi avec celui Giants d’Huddersfield ayant été prêté. Après une saison pleine disputée outre-manche (23 matchs), le talonneur débarque en France, chez les Tigres Albigeois. Il jouera 13 rencontres de championnat de France Elite 1 sous le maillot Tarnais. Au total, Nathan compte 159 rencontres de NRL dont 110 titularisations pour 16 essais inscrits. À noter que lors du State Of Origin 2017, il était titulaire lors des 3 manches.