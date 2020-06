Le TO pourra compter sur Joe BRETHERTON en 2021

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique conserve le pilier et seconde ligne Anglais Joe BRETHERTON (24 ans) dans ses rangs pour les 2 prochaines saisons – dont une en option.

Né à Wigan et passé par toutes les équipes de jeunes des Warriors, Joe a intégré l’effectif professionnel en 2015 et a joué 15 matchs avec l’équipe première avant d’arriver sous la forme d’un prêt au sein de l’effectif Olympien dans le courant de la saison 2018 grâce aux excellentes relations entretenues entre le TO XIII et les « Cherry and White » et leur Président Ian LENAGAN. Il a signé définitivement à Toulouse au terme de ces premiers mois réussis.

Joe s’est donc très bien intégré au collectif Toulousain et a su séduire le staff des Bleus et Blancs pour s’imposer comme un élément incontournable du pack, comme en atteste ses 44 matchs joués avec le TO.

Progressant saison après saison, il a notamment réalisé un début d’année 2020 tonitruant, auteur de 4 essais sur les 5 premières rencontres.

Si la saison venait à ne pas reprendre, il pourra donc continuer sur cette lancée en 2021.