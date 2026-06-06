Festi Bout’Chou 2026 à Pechbonnieu : Le grand festival des enfants plonge dans le monde marin

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C’est le rendez-vous familial par excellence de ce début du mois de juin ! Le dimanche 7 juin 2026, de 10h00 à 18h00, la commune de Pechbonnieu accueille une nouvelle édition du Festi Bout’Chou. Dédié à 100% au jeune public, ce festival promet une journée riche en rires, en découvertes et en bonne humeur, le tout pour un tarif très accessible.

Une édition 2026 sous le signe de la plage et de l’océan

Cette année, l’organisation a mis les petits plats dans les grands en proposant une thématique qui sent bon les vacances : l’univers de la plage et du monde marin. Les décors, les animations et l’ambiance transporteront immédiatement les enfants (et leurs parents !) sur le littoral. Une excellente occasion de s’évader à quelques minutes seulement de Toulouse.

Conçu spécifiquement pour l’éveil et l’amusement des plus petits, le Festi Bout’Chou transforme Pechbonnieu en un véritable paradis pour enfants le temps d’une journée.

Au programme : Un océan d’activités pour tous les âges

La force du Festi Bout’Chou réside dans la diversité de ses propositions. Voici un aperçu des nombreuses activités prévues pour émerveiller vos petits matelots tout au long de la journée :

Des spectacles vivants et musicaux : Des représentations adaptées au jeune public, mêlant contes, magie et musique, pour les plonger dans les mystères des fonds marins.

Des ateliers créatifs et manuels : L’occasion pour les enfants de laisser libre cours à leur imagination en fabriquant de petits souvenirs sur le thème de la mer et de la plage.

Des espaces d’éveil sensoriel : Des zones calmes et sécurisées, spécialement pensées pour la motricité et les découvertes tactiles des tout-petits (les moins de 3 ans).

Des jeux et parcours ludiques : Des structures pour sauter, grimper et se dépenser en toute sécurité avec les copains.

(Pour découvrir le détail des horaires et des spectacles, n’hésitez pas à consulter la programmation complète en ligne ici).

Restauration : Des food-trucks et l’incontournable « Free Baby-Bar »

Parce qu’une journée de festival, ça creuse, tout a été prévu pour régaler les familles. Plusieurs buvettes et food-trucks seront présents sur le site pour le déjeuner ou le goûter des grands.

Mais la grande particularité solidaire et conviviale du Festi Bout’Chou, c’est son « free baby-bar ». Ces espaces dédiés offrent gratuitement aux enfants des coins tartines et des produits laitiers ! Une initiative fantastique qui facilite grandement l’organisation des parents.

📌 Informations pratiques et Billetterie

L’événement attire chaque année de nombreuses familles, il est donc fortement conseillé de réserver vos billets en avance pour vous garantir l’accès au site !