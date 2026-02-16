La Place du Capitole voit la vie en mauve : La Fête de la Violette est de retour !

C’est le rendez-vous incontournable qui fleurit chaque année au cœur de la Ville Rose. Le samedi 21 et le dimanche 22 février 2026, la Place du Capitole se pare de ses plus beaux atours pour la Fête de la Violette. Durant tout un week-end, de 10h00 à 17h00, venez célébrer l’emblème de Toulouse sous toutes ses formes.

Un week-end de charme, de parfums et de saveurs

Tradition bien ancrée dans le cœur des Toulousains, cette fête marque l’arrivée des premières floraisons. La violette ne se contente pas d’être jolie : elle se décline à l’infini. Qu’elle soit dégustée en confiserie, respirée en parfum ou offerte comme symbole d’un amour tendre, elle dévoile ici toute l’étendue de ses charmes.

Au programme : Immersion et savoir-faire

Les serres municipales de Toulouse seront de la partie pour présenter une exposition florale exceptionnelle. Pour ceux qui ont la main verte (ou souhaitent l’avoir), des ateliers de rempotage vous permettront de repartir avec votre propre plant de violette pour fleurir vos balcons.

Le marché des producteurs et artisans vous proposera une gamme incroyable de produits dérivés :

Gourmandises : Bonbons cristallisés, sirops, miels et pâtisseries.

Bien-être : Cosmétiques, savons et senteurs délicates.

Artisanat : Créations originales et idées cadeaux.

Le Pastel s’invite à la fête

Cette année, la thématique s’élargit ! En plus de la petite fleur mauve, vous pourrez découvrir des expositions dédiées au Pastel, l’autre trésor historique de notre région. Une occasion parfaite pour redécouvrir l’histoire du « Bleu du Pays de Cocagne » en parallèle de la culture de la violette.

Infos Pratiques