Le Street Art prend pour toile le Centre Blagnac

Le collectif Truly Designer Crew propose du 13 au 17 septembre une immersion dans le street Art dans le Centre Commercial Blagnac.

Le Centre Blagnac ouvre ses portes à la culture Street Art et convie amateurs et curieux à venir s’initier ou assister au travail de création d’artistes de renom. Du 13 au 17 septembre, le collectif Truly Designer Crew, dont la réputation a dépassé les frontières, réalisera une performance live unique. Sous leurs gestes experts, apparaîtra au fil de ces 5 jours une anamorphose géante, une œuvre magistrale éphémère pour le plaisir de l’ART et des yeux !

Des ateliers d’initiation à la peinture graph, animés par des références de la culture urbaine toulousaine « les Ateliers du 50cinq » et l’artiste Supa, sont organisés pour les enfants et les ados. Le jeune public pourra se familiariser avec la technique du graph en s’essayant sur des objets fournis sous les directives des graffeurs. Une Master class décapante à ne pas manquer en cette rentrée !

Truly Designer Crew, un collectif mondialement connu !

Le collectif Truly Designer Crew, connu mondialement et primé pour ses anamorphoses colorées et gigantesques va faire le Show sur le centre de Blagnac.

Les artistes de ce collectif turinois aiment à jouer avec les perspectives et les volumes des lieux pour créer des trompes l’œil saisissants. Les graffeurs auront pour terrain d’expression un espace du centre entièrement réservé pour créer une œuvre de 8 mètres.

Avec pour thème la communauté, le graphisme conçu par le studio créatif mettra en scène des flamants roses jouant sur la notion de vie de groupe pour véhiculer une vision du bien vivre ensemble.

L’œuvre prendra vie au fil des jours sous la gestuelle technique et maitrisée des artistes maniant les sprays colorés dans un ballet unique.

Une fois achevée, l’anamorphose jouera ses pleins effets sous les yeux des visiteurs. L’image déformée perçue au premier regard prendra soudainement tout son réalisme.

Tout l’art de la perspective secrète au service d’une expérience visuelle surprenante !