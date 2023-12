Le Stade Toulousain ouvre son « Grand Café du Stade » au centre de Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi, le Stade Toulousain a inauguré en centre ville un nouveau lieu : le Grand Café du Stade. Un lieu unique au coeur de Toulouse !

Le Stade Toulousain inaugure l’ouverture d’un tout nouveau lieu de convivialité, imprégné de l’identité du club, au 58, boulevard Lazare-Carnot, au cœur de notre Ville Rose. L’adresse emblématique de ce café-brasserie résonne dans la mémoire des Toulousains, ayant abrité jusqu’en 2020 la célèbre Brasserie du Coq d’Or, mais aussi dans celle des Rouge et Noir dont le siège social se trouvait à partir de 1973 et jusqu’à son implantation au Sept Deniers en 1982 à quelques numéros plus haut au 12 boulevard Carnot. C’est une figure du club en la personne de son Président d’alors, Henri Foures, successeur du Dr André Bouat (dont le cabinet médical se situait déjà sur le boulevard en voisinage du cinéma des Variétés maintenant Mama Shelter) qui avait présidé à cette implantation déjà au combien symbolique au cœur de la cité.

Afin de contribuer à sa renaissance, le Stade Toulousain s’est associé à la société « Tour de Table », dont Christian Duboué est l’actionnaire majoritaire, qui gèrera l’exploitation du restaurant.

Un décor unique

Le décor du Grand Café du Stade met à l’honneur les grandes figures ayant contribué à l’histoire du Stade Toulousain avec une galerie de portraits d’artiste et des clins d’œil bien identifiables. Au sein de cet endroit où la culture Stadiste embrasse la gastronomie, l’objectif est d’offrir à nouveau aux Toulousains un espace entièrement dédié au sport à deux pas de chez eux, ouvert 7 jours sur 7, en cœur de ville. Chacun pourra visionner une large gamme de matchs, discuter, partager et vibrer au rythme des rencontres.

Cette adresse s’ajoute à la liste des établissements culinaires du Stade Toulousain, avec la fameuse Brasserie du Stade à Ernest Wallon, et « ErneST, le Bistrot du Golf ».

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu conjuguer tous les moyens nécessaires à la création d’un lieu qui regroupe les amoureux du Stade Toulousain, du rugby et du sport en général, au cœur de Toulouse. Notre club revient en centre-ville et nous avons hâte que les Toulousains s’approprient ce nouveau lieu de vie, imprégné d’un esprit de convivialité, d’épicurisme et de passion, » déclare notre Président Didier Lacroix.