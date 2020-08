Le spectacle « Vivant » cette semaine au Grand Rond

Partager Facebook

Aurélien Zolli présente le spectacle Vivant du 18 au 22 août 2020 au Théâtre Grand Rond Toulouse.

Comme chaque année, le Grand Rond reçoit le gagnant du Coup de Chapeau de la saison passée. Cette année, place au spectacle Vivant ! Comme l’indique ce titre exclamatoire, on y retrouve la volonté de célébrer la vie, de transformer nos faiblesses en forces. Dans ce seul en scène, Aurélien Zolli nous parle du processus du deuil dans nos sociétés. Il convoque différents tableaux, qui sont autant d’étapes et d’émotions, et incarnent différents personnages du psy à la grand-mère italienne… On rit, on s’émeut, on s’enrage. Un spectacle profondément humain.

Etape après étape, l’auteur-interprète Aurélien Zolli retranscrit dans ce spectacle son cheminement depuis le jour où il apprend la mort de sa sœur : de l’annonce à l’acceptation, en passant notamment par la colère et le manque. L’Islande, lieu où il apprend la nouvelle, est posée comme décor qui fait écho au parcours de résilience que l’artiste propose au spectateur, comme un aller-retour perpétuel entre l’intime et l’universel.

L’écriture est syncopée, découpée en plusieurs tableaux alternant intensité et calme ; elle est pleine d’énergie et le rythme des mots colle à celui de la vie. Différentes scènes s’installent l’une après l’autre où l’on passe du rire aux larmes, le ton et le registre varient, afin d’offrir aux spectateurss des respirations. La mise en scène choisit, elle, de laisser la part belle au silence et au mouvement du corps, en s’inspirant des techniques du clown pour permettre de partager les ressentis avec le public.

Infos :

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 62 14 85