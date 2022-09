Le Domaine de Candie fête les Vendanges

Partager Facebook

Dimanche 11 septembre, le domaine de Candie, propriété agricole de la Mairie de Toulouse, fête les vendanges. Cette fête est ouverte à tous de 10h à 17h et gratuite.

Durant cette journée festive, les Toulousains pourront participer aux vendanges en famille avec un rendez-vous au chai du château pour un départ en tracteur dans les vignes le matin à 11h et l’après-midi à 14h30 et à 15h30. Ils couperont, presseront les raisins et dégusteront leur vendange de retour au chai.

Des ateliers dégustation de vins du Sud-Ouest seront proposés avec des initiations, des associations de vin avec des plats et une découverte des vins locaux. Des ateliers découverte des goûts seront proposés aux enfants.

Cette journée sera également l’occasion de visiter le domaine agricole et de découvrir l’agriculture urbaine et les productions agricoles toulousaines (céréales, lentilles, légumineuses, fruits des vergers, miels…). Les visiteurs pourront également acheter du vin, du jus de raisin ou du miel et se restaurer sur place où un food-truck sera installé, des glaces et des crêpes proposées.

D’autre part Qualivores d’Occitanie organise le 1er banquet des vendanges de 12h à 14h, informations et inscriptions sur qualivores.fr

Le domaine de Candie prépare patiemment pour 2023 deux toutes nouvelles gammes de vin biologique. Issus des vignes plantées en 2019, ces nouveaux vins ont besoin d’étiquettes. La Mairie de Toulouse a proposé aujourd’hui aux Toulousaines et aux Toulousains de choisir les étiquettes de ces nouveaux crus en votant pour leurs préférées sur jeparticipe.metropole.toulouse.fr