Le Salon du Mariage, ce week-end à Toulouse

La Maison du Mariage présente la nouvelle édition du Salon du Mariage de Toulouse. Rendez-vous les 11 et 12 janvier 2020 au Parc des Expositions.

Organiser un mariage est, on le sait, très consommateur de temps… Pas moins de 300 heures en moyenne consacrées par un couple à la recherche du lieu de réception et des prestataires clés tels que traiteur, DJ, photographe…mais aussi de tous les attributs essentiels d’une telle journée : la robe, la tenue du marié, les alliances, la coiffure, le maquillage…

Pour éviter cette course folle, le Salon du Mariage de Toulouse est la solution aux besoins des futurs mariés qui cherchent de bonnes adresses et de vrais interlocuteurs pour l’organisation sereine de leur grand jour.

Plus de 20 secteurs d’activités représentés le temps d’un weekend comme par exemple, les robes de mariée, les différentes tenues, les alliances, le make up, la coiffure, la décoration, les traiteurs, le vin, le champagne ou encore la lune de miel et la location de matériel et de lieux de réception.

Pour l’occasion, trois défilés auront lieu par jour pour présenter les différents modèles de robe. On annonce pas moins de 700 modèles de robes et aussi 130 exposants sur deux jours.

Salon du Mariage

Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier 2020 de 10h à 19h

Défilés : 11h, 15h, 17h30

Parc des Expositions

Toulouse

infos et réservations : www.maisondumariage.com