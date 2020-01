Concours : Gagnez vos places pour Même Pas Mal à la Salle Nougaro !

Partager Facebook

La Compagnie Le Grenier de Toulouse présentera « Même pas mal » à la Salle Nougaro les 17 et 18 janvier 2020. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Pionne dans un bahut, Dolores est le capitaine du grand navire qui flotte comme il peut sur les vagues de l’adolescence. Elle les voit tous ces mioches, mieux, elle les regarde. Elle les soutient, les dispute et les fait rire, elle est si drôle la Dolo avec sa grosse voix. Elle les accompagne dans leur galère à trouver la bonne place, se souvenant de ces treize ans. Même pas mal, c’est l’histoire de beaucoup d’enfants, ceux que nous étions, que nous aurons, qui sont là et le revendiquent : humains, croûtes sur les genoux et gros mots plein la bouche cherchant le bonheur sans comprendre la formule magique. L’histoire d’une enfant devenue femme

Toulouse blog et la Salle Nougaro vous offrent des places pour cette nouvelle pièce du Grenier de Toulouse !

Même pas mal par la Compagnie Le Grenier de Toulouse

Vendredi 17 janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020

Salle Nougaro