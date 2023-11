Le Salon Auto Moto & Mobilités ouvre ses portes à Toulouse

Partager Facebook

Autos, motos, utilitaires, vélos et autres véhicules dits intermédiaires : plus de 40 marques et 90 exposants seront présents au salon Auto Moto & Mobilités, du mercredi 8 au dimanche 12 novembre au MEETT Toulouse.

Toutes les mobilités sont réunies durant cinq jours au Parc des Expositions Centre de Conventions & Congrès de Toulouse. Plus de 40 marques et 90 exposants présentent leurs derniers modèles et leurs occasions, thermiques, électriques ou hybrides, à l’heure où la transition écologique et la décarbonation marquent un tournant. Le grand rendez-vous bisannuel de l’Auto Moto du grand sud permet au visiteur de découvrir les dernières fonctionnalités de constructeurs ambitieux, d’essayer les modèles dans la zone d’essai dédiée, et d’acquérir son véhicule dans des conditions particulièrement propices aux bonnes affaires.

Nouveautés, avant-premières, zone essais mais aussi concept-car et animations variées sont réunis pour faire de cette 30ème édition une fête de la mobilité sous toutes ses formes, à une, deux, trois ou quatre roues. Il y aura donc des espaces auto, moto, scooter, deux-roues, vélos électriques ou encore Vans et utilitaires.

Innovations et métamorphoses sont en vue, comme en témoigneront au salon, par exemple, la nouvelle Abarth 500e, le nouveau Tonale d’Alfa Romeo, la nouvelle BMW Série 5, la nouvelle Fiat 600e, l’Explorer 100% électrique de Ford ou encore l’e:Ny1, nouveau véhicule 100% électrique de Honda,…ou les nouvelles KIA EV9, EV9 HEARTH ET EV9 GT-LINLe qui s’annoncent comme un avant-goût du futur ! ! Retrouvez la liste complète sur salon-automototoulouse.com

Expositions et animations

Si l’on vient d’abord au salon pour s’informer sur les nouveautés et changer de voiture, on apprécie également d’en prendre plein les yeux et de s’amuser en famille ou entre amis. Expositions et animations ponctueront agréablement la visite des stands :

70 ans de la Corvette

Speedster CID BABIECA : José Cabrerizo, ingénieur toulousain audacieux, présente son projet inédit en France, la construction son speedster unique.

Team Orni Factory, une exposition de motos type dragster dans la rue centrale extérieure

Jour de courses, un espace de gaming en libre-service, sur simulateur auto/moto, animé par Playtime

Driver Experience, animation de réalité virtuelle pour se fondre dans la peau d’un pilote grâce des simulateurs de conduite auto.

• Kidstar Quad, un circuit de quad pour enfants (dans la rue centrale extérieure)

Salon Auto Moto Mobilité

Du 8 au 12 novembre

Meett Toulouse

Billetterie : www.salon-automototoulouse.com/billetterie