Le Restaurant éphémère Flon-Flon s’installe à Balma

Ouvert il y a à peine quelques jours et ce, jusqu’au 27 septembre 2020, le restaurant éphémère Flon-Flon reprend ses quartiers d’été dans le parc du Château de Thégra à Balma.

A la lueur des bougies et de belles suspensions accrochées aux arbres, le restaurant Flon-Flon propose une expérience apaisante dans une ambiance calme et un esprit bohème, détendu. Toiles tendues, tables hautes et basses, bois brut, chaises d’époque chinées dans des brocantes, coussins multicolores, … la décoration chamarrée invite au voyage tout comme le point de vue panoramique avec le soleil qui se couche chaque

soir tendrement sur Toulouse.

Toujours sous la houlette de l’entreprenant entrepreneur Gérard Calvet, le restaurant Flon-Flon propose une restauration conviviale et créative à partir de produits frais. A la carte ( à partager ou pas) : Grande assiette Mezze ; Melon, menthe & fraise ; Tortilla, chorizo & tomate ; Salade de Quinoa, mangue & avocat ; Ceviche de dorade ; Carpaccio de bœuf ; Charcuteries de chez Garcia ; Calamars, Fish & Chips… Et en nouveauté, les viandes cuites dans un four à bois Josper : poulet fermier, côte de porc ibérique, entrecôte, côte de boeuf de chez Marty….

Côté dessert, on se régale avec les fromages de chez Betty et les douceurs maison telles que le riz au lait caramel beurre salé au goût de l’enfance, la Pavlova à la fraise, les churros sucre & Nutella devenus « les must-eat » du restaurant et les glaces de chez Cabiron aux parfums envoûtants. De jolis vins du Sud (Occitanie, Provence et Espagne) peuvent accompagner ces mets tout comme les cocktails originaux made in Flon-Flon. Et cerise sur le gâteau ou le « Flon-Flon sur la Garonne » … : en semaine, séances de massage proposées et offertes !

Orchestre au crépuscule tous les dimanches

Pour terminer doucement le week-end, tous les dimanches soir, le groupe « SoulMates Tribute » composé des chanteurs, Matthieu Gimenez et Joana Varela, reprendra le répertoire de la saoul sur des rythmes lounge.

Enfin, fort du succès rencontré l’an passé, le brunch officie désormais sur tout le week-end et ce, de 11h00 à 15h00.

Informations Pratiques

62 route de Gauré – Balma (parking gratuit de 300 places)

Du mardi au dimanche de 19h30 à 1h00

Brunch le samedi & le dimanche de 11h00 à 15h00

Réservation : www.restaurantflonflon.com et facebook.com/flonflonrestaurant