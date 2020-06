Le restaurant du Bikini rouvre la semaine prochaine

Partager Facebook

Le restaurant et la piscine du Bikini de Toulouse ouvriront le 17 juin à midi !

En raison des dernières consignes du gouvernement, le Bikini a fermé ses portes depuis trois mois. Si la musique ne sonne pas encore dans les travers de la mythique salle toulousaine, la convivialité reprend ses droits. Et c’est le 17 juin prochain que le restaurant, et la piscine, ouvriront le midi et le soir sauf le lundi.

Ce sera l’occasion de manger en terrasse et de déguster des spécialités italiennes et grillades en respectant les dernières mesures sanitaires.

Pensez à réserver avant de venir : 05 62 24 09 50