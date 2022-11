Concert : L’évènement Moderat à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn





Parfois, la musique est une question de chiffres. Lorsque Modeselektor [Gernot Bronsert + Sebastian Szary] et Apparat [Sascha Ring] décident de ne faire qu’un, c’est avec un trio sublime appelé Moderat. Les bonnes choses viennent toujours par trois et le résultat de cette brillante addition est sans équivoque : personne n’a apporté la musique électronique de Berlin aux quatre coins du monde avec autant de passion et d’enthousiasme que ce groupe.

LA réunion sur scène que l’on attendait a bien lieu avec trois dates française dont le Bikini à Toulouse ce samedi 5 novembre 2022. L’occasion de revivre sur scène la musique de Moderat après un passage sensationnel en 2016.

Réservations sur www.lebikini.com