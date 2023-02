Le rappeur Kodes en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au printemps, Kodes s’installe au Rex Toulouse pour un concert très attendu.





Au départ, rien n’est gagné pour Kodes. Pourtant, à force de « détermination, rigueur, discipline, loyauté et reconnaissance » pour reprendre le leitmotiv de son 1er EP La B, le jeune artiste compte bien se faire une place de choix dans le rap game. NO CAP Vol.1 marque un tournant dans la carrière de Kodes, à tous les niveaux. C’est à partir de la fin de la conception de son 1er album Avoir et être qu’il réalise qu’avec l’exposition, il doit se professionnaliser. Mourir est le plus représentatif de sa progression. Morceau conçu spécialement pour remercier son public et leur raconter dans le détail l’histoire de l’homme derrière le rappeur, il se pose comme l’un des temps forts de l’album. En guise de mot de la fin, comme l’intéressé le dit lui-même : « « J’étais un diamant brut, là j’ai commencé à le tailler ».

Kodes sera donc présent au Rex toulouse le 28 avril 2023.

Réservations : www.bleucitron.net