Mademoiselle K avec un nouvel album à Toulouse !

Mademoiselle K présentera son 6e album, sorti à l’automne 2022, ce vendredi 10 février au Bikini Toulouse.

Depuis 2006 et le succès de « ça me vexe », Mademoiselle K continue de distiller son rock sur les scènes françaises et à travers de nouveaux opus. A l’automne dernier, la chanteuse est revenu avec un sixième album éponyme financé par ses fans grâce à une cagnotte. C’est sous le label Kravache, créé en 2013, qu’on retrouve la rockeuse en grande forme. Pas de détour dans les onze titres de cet album où Mademoiselle K se livre cash sans détour et fioriture. La quintessence de la chanteuse dans un rock brut et sensible.

Et c’est ce mélange qu’on retrouvera sur scène le 10 février au Bikini Toulouse.

Infos : www.lebikini.com