Concours : Gagnez vos places pour Deen Burbigo à Toulouse !

Deen Burbigo sera en concert au Bikini Toulouse le 24 février 2023. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après avoir fait ses armes dans le collectif l’Entourage, Deen Burbigo s’échappe en solo pour développer ses propres projets. Il sort deux EPs qui attirent l’attention du public avant de sauter le pas du premier album en 2017, intitulé «Grand Cru », certifié disque d’Or en seulement quelques mois. Trois ans plus tard, Deen Burbigo revient avec son deuxième album « Cercle Vertueux », musicalement à la croisée des styles et des sonorités. On notera aussi son projet « OG SAN », un EP de huit morceaux qui se veut centré autour d’un rap brut, dans la lignée de son dernier album. En 2022, il revient avec une mixtape incroyable. Dans son univers et son approche musical, Deen Burbigo n’a jamais été aussi précis.

Toulouseblog vous offre des places pour le concert de Deen Burbigo.

Infos : www.lebikini.com