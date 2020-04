Le Rallye des Pépites se digitalise avec sa 1ère édition

Partager Facebook

Le 9 mai prochain, le Rallye des Pépites se réinvente pour une première édition en ligne dans cinq villes de France dont Toulouse.

Actualité oblige, le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique à la découverte d’entreprises étapes, garde les caractéristiques qui font sa force – challenge, convivialité, intérêt, rencontre… – et lance sa 1ère version digitale samedi 9 mai. Ce ne sont plus les équipages qui partiront à la rencontre des entreprises mais les entreprises qui viendront à eux ! Et pas n’importe lesquelles… des structures portées par des femmes dirigeantes qui ont plus que jamais besoin de visibilité. Au programme du samedi 9 mai de 14h30 à 17h30 : 5 Villes – 5 Pépites – 5 Défis !

Le Rallye des Pépites est aujourd’hui présent à Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse et Châtellerault/Poitiers ? Qu’à cela ne tienne, 5 entreprises – soit 1 par ville – vont proposer aux participants des défis métier à relever chez eux. Le jour J, une vidéo sera publiée toutes les 30 mn de 14h30 à 17h30, et présentera l’entreprise et le défi métier qu’elle lance aux équipages. Les équipages, quant à eux, seront constitués de 1, 2, 3 ou 4 personnes, de tout âge, confinées ensemble ou à distance et partout en France. Ils devront s’inscrire en suivant les liens postés sur les réseaux sociaux ou le site www.rallyedespepites.com et ceci jusqu’au vendredi 8 mai 18h. Il sera impératif de s’abonner au groupe privé Facebook Mon Rallye Des Pépites #JeJoueàDomicile spécifiquement créé pour l’occasion.

Le jour J, il suffira de se connecter sur ce groupe à 14h30 précises afin d’écouter les instructions de la journée puis démarrer les défis qui s’enchaineront toutes les 30 minutes. Comme dans le Rallye des Pépites original, chaque équipage aura 30 minutes pour relever le défi, se filmer et l’enregistrer en commentaire de la publication dans le groupe Facebook, sans oublier de préciser avec un hashtag le nom de l’équipage !

Inscriptions ouvertes et gratuites sur www.rallyedespepites.com