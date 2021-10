Bring Me the Horizon en concert à Toulouse

Partager Facebook

Bring Me the Horizon est un groupe originaire du Royaume-Uni, formé en 2004. Son genre musical est Punk, Electrónica, alternative metal, metalcore, screamo, brutal deathcore et Metal.

La carrière de Bring Me The Horizon est montée en flèche ces quelques dernières années, avec plus de 2 millions d’albums vendus à travers le Monde, des dates de concert complètes dans plus de 40 pays, dont deux soirs à l’O2 de Londres et une prestation mémorable lors du festival Glastonbury en 2016.

Le groupe est composé d’Oliver Sykes (qui s’occupe brillamment du chant, de la programmation et des claviers depuis l’année 2004), de Matthew Nicholls (qui se charge de la batterie et des percussions également depuis 2004), de Matt Kean (qui officie à la guitare et à la basse depuis 2004), de Lee Malia (qui tient la guitare solo, fait les chœurs et se charge de la guitare rythmique depuis 2004) et de Jordan Fish (qui assurent les parties de claviers, de chant et de percussions depuis 2012).

Bring Me The Horizon a assis sa très belle popularité mondiale en publiant de nombreux et excellents albums studio : « Count Your Blessings » (sortie en 2006), « Suicide Season » (sortie en 2008), « There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret. » (sortie en 2010), « Sempiternal » (sortie en 2013), « That’s the Spirit » (sortie en 2015) et « Amo » sortie le 11 janvier 2019)…

Ils seront de passage à Toulouse le Mercredi 9 Février 2022 sur la scène du Zénith dans le cadre du Survival Horror EU Tour et seront accompagnés de A Day To Remember & Poorstacy & Lorna Shore.

Billetterie : https://bit.ly/3BCSwcZ