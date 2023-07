Le premier vol entre Doha et Toulouse a eu lieu !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Qatar Airways a inauguré sa nouvelle liaison directe entre Doha et Toulouse ce 18 juillet, marquant ainsi une nouvelle étape majeure de l’extension du réseau de la compagnie aérienne en France. La compagnie nationale de l’État du Qatar dessert Toulouse en Airbus A330-200, sa quatrième destination en France.

Les passagers ont été accueillis avec des mets français et de la musique en porte d’embarquement de l’aéroport international Hamad (DOH). À bord du vol inaugural (QR047) embarquaient d’éminents passagers, dont le Président-Directeur Général du Groupe Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, ainsi que l’Ambassadeur de France auprès de l’État du Qatar, Son Excellence M. Jean-Baptiste Faivre. Le vol a été accueilli par l’Ambassadeur de l’État du Qatar en France, Son Excellence Sheikh Ali bin Jassem Al Thani, et le Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, M. Philippe Crébassa.

Cette nouvelle liaison directe avec Toulouse est assurée par un Airbus A330-200, offrant 24 sièges en Classe Affaires et 236 sièges en Classe Économique. Synonyme d’excellence, le vol inaugural incluait le service d’un menu typiquement français pour tous les passagers, ainsi qu’une boîte de macarons Pierre Hermé et d’autres cadeaux au départ et à l’arrivée afin de célébrer l’événement.