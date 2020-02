Le premier Starbucks drive de France arrive à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeudi 6 février, dès 7 heures du matin, un nouveau salon de café Starbucks Toulouse ouvre ses portes et son drive, une première en France, face au Centre Commercial Labège 2.

Ce salon de café Starbucks ouvrira ses portes dans la zone commerciale de Labège, face au Centre Commercial Labège 2. Il s’agit du 8ème salon à Toulouse et dans son agglomération. Le projet est porté par Stéphane Chicorp et Denis Jardin, qui opèrent déjà les franchises de la marque Starbucks dans la ville et ses environs.

Ce nouveau salon accueillera les futurs clients sur une surface totale 250m2 avec un rez-de-chaussée, un étage et une terrasse sans oublier un roof top, idéal pendant les beaux jours. Au total, 138 places assises seront à disposition des futurs clients.

Pour cette nouvelle ouverture, 14 personnes ont été recrutées en CDI afin de faire vivre l’expérience Starbucks et de préparer les délicieuses boissons qui y sont proposées.

Starbucks se lance en drive en France pour la première fois dans une zone commerciale importante !

Pour célébrer cette ouverture, les 100 premiers clients du salon de café se verront offrir un tumbler Starbucks.

Infos :

88 rue Galilée, 31670 Labège

Face au Centre Commercial Labège 2.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 7h à 20h